Появились спутниковые фото последствий удара по аэродрому Борисоглебск в России

Последствия атаки по аэродрому. Фото: Радио Свобода

В ночь на 3 октября дроны атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России. В сети появились спутниковые снимки последствий ударов.

Соответствующие снимки опубликовало издание "Радио свобода".

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На изображениях, сделанных после удара, отчетливо видны следы от пожара, возникшие вблизи обеих взлетно-посадочных полос. Однако журналисты обращают внимание на то, что инфраструктура аэродрома, в частности его здания, выглядят неповрежденными.

Ранее мы писали, что дроны Службы безопасности Украины атаковали военный аэродром российских оккупантов "Борисоглебск". В частности, под ударом оказались склады с КАБами.

Также в ночь на 29 сентября российские регионы массово атаковали беспилотники. Есть попадания на склады с боеприпасами и аэродрома.