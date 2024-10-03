Появились спутниковые фото последствий удара по аэродрому Борисоглебск в России

Удар по аэродрому Борисоглебск в России — появились спутниковые фото последствий
В ночь на 3 октября дроны атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России. В сети появились спутниковые снимки последствий ударов.
Соответствующие снимки опубликовало издание "Радио свобода".
Удары по военному аэродрому "Борисоглебск"
На изображениях, сделанных после удара, отчетливо видны следы от пожара, возникшие вблизи обеих взлетно-посадочных полос. Однако журналисты обращают внимание на то, что инфраструктура аэродрома, в частности его здания, выглядят неповрежденными.
Ранее мы писали, что дроны Службы безопасности Украины атаковали военный аэродром российских оккупантов "Борисоглебск". В частности, под ударом оказались склады с КАБами.
Также в ночь на 29 сентября российские регионы массово атаковали беспилотники. Есть попадания на склады с боеприпасами и аэродрома.
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