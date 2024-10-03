Атака СБУ на аеродром Борисоглєбськ у Росії — що вдалося знищити

Пожежа внаслідок удару по військовому аеродрому окупантів. Фото: СБУ

Дрони Служби безпеки України атакували військовий аеродром російських окупантів "Борисоглєбськ". Зокрема, під ударом опинилися склади з КАБами.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомили джерела в Службі безпеці України у четвер, 3 жовтня.

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Атака СБУ по військовому аеродрому "Борисоглєбськ"

Джерела заявили, що вночі дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Відомо, що саме звідти загарбники обстрілюють Україну КАБами.

Вночі росіяни повідомляли про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи. Вони заявляли про пожежу в районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував загалом чотири осередки загоряння на території "Борисоглєбська".

"СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, 2 жовтня кіберкорпус Головного управління розвідки Міністерства оборони України провів успішну кібератаку, спрямовану на російський фінансовий сектор. Під ударом, зокрема, опинилися Альфа-банк, банк "Открытие" і телекомунікаційний оператор "Ростелеком".

Також у ніч проти 29 вересня російські регіони масово атакували безпілотники. Є влучання по складах з боєприпасами та аеродрому.