Україна нарощує виробництво зброї

Запуск ударного FPV-дрону. Фото ілюстративне: Мілітарний

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що зараз українські компанії можуть виробляти чотири мільйони безпілотників на рік. Таким чином наша держава намагається зберегти перевагу над Росією у кількості дронів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни у четвер, 3 жовтня.

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Україна продовжує докладати зусиль для нарощування внутрішнього виробництва значної кількості військової техніки. Одна з годовних цілей нашої держави — збереження переваги над Росією у кількості безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські компанії наразі можуть виробляти чотири мільйони безпілотників на рік. Наша держава вже уклала контракти на виробництво 1,5 мільйона безпілотників. Скоріш за все, це сталося у 2024 році.

У звіті повідомляється, що російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників у десять разів до 1,4 мільйона у 2024 році. Це буде менше ніж два мільйони БпЛА, які Україна має намір виробити у 2024 році.

Зеленський також зазначив, що Україна може виробляти 15 самохідних артилерійських установок "Богдана" щомісяця, а нещодавно відбулося успішне випробування балістичної ракети вітчизняного виробництва.

Раніше ми писали, що Україна здійснила низку важливих заходів, щоб усунути нестачу людських ресурсів у Збройних силах. При цьому затримки та недостатність західної військової допомоги продовжують обмежувати її можливості для створення ефективних бойових підрозділів.

Нагадаємо, що українські військові просунулися в Глушківському районі Курської області. Наразі захисники атакують російське угруповання.