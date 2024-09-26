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Чому заяви Путіна про застосування ядерної зброї це блеф — пояснення ISW

26 вересня 2024 09:38
Анастасія Постоєнко - Редактор
Російська ядерна зброя — в ISW пояснили чи варто боятися погроз Путіна
Російські військові завантажують ядерну ракету. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент Росії Володимир Путін запропонував внести деякі зміни до російської доктрини ядерного стримування, розширивши причини на застосування ядерної зброї. В Інституті дослідження війни (ISW) вважають, що такі заяви є маніпулятивними для впливу на Захід.

Про це йдеться у звіті ISW, опублікованому 25 вересня.

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Аналітики вважають, що погрози Путіна розв'язати ядерну війну навіть при застосуванні звичайної зброї проти Росії є нічим більшим, ніж посилити контроль над Заходом. Російський диктатор прагне таким чином тиснути на Захід, щоб там не ухвалювали важливих рішень на користь України — йдеться про дозвіл для ЗСУ використовувати надану від партнерів далекобійну зброю для ударів по території Росії.

Також в ISW додали, що Путін із внесеними змінами захотів спровокувати хвилю паніки серед західних політиків, оскільки саме зараз тривають найзапекліші дискусії та суперечки про надання Україні дозволу повною мірою користуватися наданою зброєю. Метою таких заяв є провокування страху у тих, хто ухвалює важливі рішення.

"В ISW вважають, що російське ядерне брязкання шаблями є частиною зусиль Кремля зі сприяння стримуванню Заходу, а не свідченням готовності Росії застосувати ядерну зброю. Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або деінде", — йдеться у дайджесті ISW.

Нагадаємо, Путін вирішив змінити доктрину про ядерну зброю. Зокрема, Росія матиме право застосувати ядерну зброю у випадку агресії в бік РФ з боку ядерних держав, потреби дати ядерну відповідь, виникненні критичної загрози для суверенітету, захистити Білорусь. 

Зазначимо, що Росія фотографувала ядерні об'єкти на території України, щоб підготувати атаку на них. 

Попри це, окупанти вже несуть загрозу таким об'єктам в Україні — біля Хмельницької АЕС вже вдруге зафіксували випадок прольоту іранського безпілотника "Шахед".

США володимир путін ядерна зброя ISW ядерна війна

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