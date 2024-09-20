Біля Хмельницької АЕС пролетів Шахед — це другий випадок за останні дні

Хмельницька АЕС. Фото: Вікіпедія

У ніч на п'ятницю, 20 вересня, російський ударний безпілотник типу "Шахед" пролетів близько до Хмельницької атомної електростанції (АЕС). Це другий випадок за останній час.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram.

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За словами Тюріна, Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС.

"Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БпЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до ХАЕС", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА наголосив, що саме через подібні дії росіян Президент України Володимир Зеленський активно звертається до партнерів з проханням надати Україні сучасні системи ППО.

Повідомлення Тюріна в Telegram



Нагадаємо, Україна та Міжнародне агентство атомної енергетики (МАГАТЕ) домовилися, що експерти агентства стежитимуть за ситуацією на головних українських підстанціях, включно з атомними електростанціями.

Згодом експерти повідомили, що на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській АЕС та Чорнобильському майданчику ядерна та фізична ядерна безпека підтримується.