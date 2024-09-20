Возле Хмельницкой АЭС пролетел Шахед — второй случай за последние дни.

Российский "Шахед" пролетел возле Хмельницкой АЭС — это второй случай за последнее время
В ночь на пятницу, 20 сентября, российский ударный беспилотник типа "Шахед" пролетел около Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Это второй случай за последнее время.
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин в Telegram.
Ядерный шантаж России
По словам Тюрина, Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС.
"Сегодня во время ночной атаки был зафиксирован пролет российского ударного БпЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к ХАЭС", — говорится в сообщении.
Глава ОВА подчеркнул, что именно из-за подобных действий россиян Президент Украины Владимир Зеленский активно обращается к партнерам с просьбой предоставить Украине современные системы ПВО.
Напомним, Украина и Международное агентство атомной энергетики (МАГАТЭ) договорились, что эксперты агентства будут следить за ситуацией на главных украинских подстанциях, включая атомные электростанции.
Впоследствии эксперты сообщили, что на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской АЭС и Чернобыльской площадке ядерная и физическая ядерная безопасность поддерживается.
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