Российское ядерное оружие — в ISW объяснили стоит ли бояться угроз Путина

Российские военные загружают ядерную ракету. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин предложил внести некоторые изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания, расширив причины на применение ядерного оружия. В Институте исследования войны (ISW) считают, что такие заявления манипулятивные для влияния на Запад.

Об этом говорится в отчете ISW, опубликованном 25 сентября.

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Аналитики считают, что угрозы Путина развязать ядерную войну даже при применении обычного оружия против России является ничем большим, чем усилить контроль над Западом. Российский диктатор стремится таким образом давить на Запад, чтобы там не принимали важные решения в пользу Украины — речь идет о разрешении ВСУ использовать предоставленное от партнеров дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Также в ISW добавили, что Путин с внесенными изменениями захотел спровоцировать волну паники среди западных политиков, поскольку сейчас продолжаются самые ожесточенные дискуссии и споры о предоставлении Украине разрешения в полной мере пользоваться предоставленным оружием. Целью таких заявлений является провоцирование страха у тех, кто принимает важные решения.

"В ISW считают, что российское ядерное бряцание саблями является частью усилий Кремля по содействию сдерживанию Запада, а не свидетельством готовности России применить ядерное оружие. Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо", — говорится в дайджесте ISW.

Напомним, Путин решил поменять доктрину о ядерном оружии. В частности, Россия будет иметь право применить ядерное оружие в случае агрессии в сторону РФ со стороны ядерных государств, необходимости дать ядерный ответ, возникновение критической угрозы суверенитету, защитить Беларусь.

Напомним, что Россия фотографировала ядерные объекты на территории Украины, чтобы подготовить атаку на них.

Несмотря на это, оккупанты уже несут угрозу таким объектам в Украине — возле Хмельницкой АЭС уже второй раз зафиксировали случай пролета иранского беспилотника "Шахед".