Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Почему заявления Путина о применении ядерного оружия это блеф — объяснение ISW arrow

Почему заявления Путина о применении ядерного оружия это блеф — объяснение ISW

26 сентября 2024 09:38
Анастасия Постоенко - Редактор
Российское ядерное оружие — в ISW объяснили стоит ли бояться угроз Путина
Российские военные загружают ядерную ракету. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент России Владимир Путин предложил внести некоторые изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания, расширив причины на применение ядерного оружия. В Институте исследования войны (ISW) считают, что такие заявления манипулятивные для влияния на Запад.

Об этом говорится в отчете ISW, опубликованном 25 сентября.

Читайте также:

Сможет ли Россия применить ядерное оружие

Аналитики считают, что угрозы Путина развязать ядерную войну даже при применении обычного оружия против России является ничем большим, чем усилить контроль над Западом. Российский диктатор стремится таким образом давить на Запад, чтобы там не принимали важные решения в пользу Украины — речь идет о разрешении ВСУ использовать предоставленное от партнеров дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Также в ISW добавили, что Путин с внесенными изменениями захотел спровоцировать волну паники среди западных политиков, поскольку сейчас продолжаются самые ожесточенные дискуссии и споры о предоставлении Украине разрешения в полной мере пользоваться предоставленным оружием. Целью таких заявлений является провоцирование страха у тех, кто принимает важные решения.

"В ISW считают, что российское ядерное бряцание саблями является частью усилий Кремля по содействию сдерживанию Запада, а не свидетельством готовности России применить ядерное оружие. Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо", — говорится в дайджесте ISW.

Напомним, Путин решил поменять доктрину о ядерном оружии. В частности, Россия будет иметь право применить ядерное оружие в случае агрессии в сторону РФ со стороны ядерных государств, необходимости дать ядерный ответ, возникновение критической угрозы суверенитету, защитить Беларусь.

Напомним, что Россия фотографировала ядерные объекты на территории Украины, чтобы подготовить атаку на них.

Несмотря на это, оккупанты уже несут угрозу таким объектам в Украине — возле Хмельницкой АЭС уже второй раз зафиксировали случай пролета иранского беспилотника "Шахед".

США владимир путин ядерное оружие ISW ядерная война

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:35 В Сумах обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала

10:34 Тысячи одесситов сегодня без света — когда включат

10:29 Цены на аренду жилья изменились — где платят больше на 7,6 тыс. грн

10:16 Не пренебрегайте тревогами — россияне вывели ракетоноситель в Черное море

10:08 В Херсоне прогремели мощные взрывы

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

10:07 В Хмельницкой области раздались сильные взрывы

10:06 В Киеве снова слышны взрывы

10:04 Оккупанты пытались идти в штурм — 46 ОАэМБр показала, как встретила их дронами

09:58 Россияне атаковали Херсонщину КАБами — есть погибшие и раненые

09:53 Оккупанты за сутки убили четырех жителей Донецкой области

10:35 В Сумах обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала

10:34 Тысячи одесситов сегодня без света — когда включат

10:29 Цены на аренду жилья изменились — где платят больше на 7,6 тыс. грн

10:16 Не пренебрегайте тревогами — россияне вывели ракетоноситель в Черное море

10:08 В Херсоне прогремели мощные взрывы

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

10:07 В Хмельницкой области раздались сильные взрывы

10:06 В Киеве снова слышны взрывы

10:04 Оккупанты пытались идти в штурм — 46 ОАэМБр показала, как встретила их дронами

09:58 Россияне атаковали Херсонщину КАБами — есть погибшие и раненые

09:53 Оккупанты за сутки убили четырех жителей Донецкой области

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

24 сентября 2024

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке