Украина наращивает производство оружия

Запуск ударного FPV-дрона. Фото иллюстративный: Милитарный

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября заявил, что сейчас украинские компании могут производить четыре миллиона беспилотников в год. Таким образом, наше государство пытается сохранить преимущество над Россией в количестве дронов.

Об этом сообщает Институт изучения войны в четверг, 3 октября.

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Украина продолжает прилагать усилия для наращивания внутреннего производства значительного количества военной техники. Одна из целей нашего государства — сохранение превосходства над Россией в количестве беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские компании могут производить четыре миллиона беспилотников в год. Наше государство уже заключило контракты на производство 1,5 миллиона беспилотников. Скорее всего, это произошло в 2024 году.

В отчете сообщается, что российский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что Россия планирует увеличить производство беспилотников в десять раз до 1,4 миллиона в 2024 году. Это будет менее двух миллионов БпЛА, которые Украина намерена выработать в 2024 году.

Зеленский также отметил, что Украина может производить 15 самоходных артиллерийских установок "Богдана" ежемесячно, а недавно прошло успешное испытание баллистической ракеты отечественного производства.

Ранее мы писали, что Украина предприняла ряд важных мер по устранению недостатка человеческих ресурсов в Вооруженных силах. При этом задержка и недостаточность западной военной помощи продолжают ограничивать ее возможности для создания эффективных боевых подразделений.

Напомним, что украинские военные продвинулись в Глушковском районе Курской области. Пока защитники атакуют российскую группировку.