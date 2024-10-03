Атака СБУ на аэродром Борисоглебск в России — что удалось уничтожить

Пожар в результате удара по военному аэродрому оккупантов. Фото: СБУ

Дроны Службы безопасности Украины атаковали военный аэродром российских оккупантов "Борисоглебск". В частности, под ударом оказались склады с КАБами.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщили источники в Службе безопасности Украины в четверг, 3 октября.

Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Атака СБУ по военному аэродрому "Борисоглебск"

Источники заявили, что ночью дроны СБУ, ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного горючего на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области. Известно, что оттуда захватчики обстреливают Украину КАБами.

Ночью россияне сообщали о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников и мощных взрывах. Они заявляли о пожаре в районе местного аэродрома. Спутниковый мониторинг зафиксировал всего четыре очага возгорания на территории "Борисоглебска".

"СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы уменьшить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, 2 октября киберкорпус Главного управления разведки Министерства обороны Украины провел успешную кибератаку, направленную на российский финансовый сектор. Под ударом оказались Альфа-банк, банк "Открытие" и телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

Также в ночь на 29 сентября российские регионы массово атаковали беспилотники. Есть попадания на склады с боеприпасами и аэродрома.