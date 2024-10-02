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ЗСУ підтвердили вихід з Вугледару

2 жовтня 2024 12:54
Анастасія Постоєнко - Редактор
ЗСУ вийшли з Вугледару — з'явилось офіційне повідомлення
Руїни Вугледару. Фото архівне: Національна поліція України
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Збройних силах України офіційно підтвердили вихід з Вугледару. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ. 

Про це повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") у Telegram.

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У пресслужбі зазначили, що російська армія спрямувала свої резерви для флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ. Внаслідок цього виникла загроза оточення міста ворожими військами. 

Щоб уникнути втрат особового складу та бойової техніки, ЗСУ прийняли таке рішення: 

"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", — йдеться у повідомленні. 

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Повідомлення про вихід з Вугледару. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, інтерактивна карта бойових дій в Україні Deepstate пока зала, що російські війська захопили Вугледар. Також про наближення військ до міста попереджав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.  

Західні ЗМІ заявляли, що сотні українських військових нібито опинилися у пастці у Вугледарі. Також військові 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців у коментарі Суспільному у вівторок, 1 жовтня, заявили, що російські війська не захопили повністю Вугледар. Мовляв, населений пункт більшою частиною під контролем окупантів, але не цілком. 

російські війська ЗСУ Хортиця окупанти Вугледар

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