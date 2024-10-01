Окупанти 1 жовтня захопили місто Вугледар

Руйнування у Вугледарі. Фото: Донецька ОВА

Російські загарбники у вівторок, 1 жовтня, захопили Вугледар Донецької області. Окупанти вже розвішують російські прапори у різних локаціях міста.

Про це повідомляє DeepState у Telegram.

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"Кацапи окупували Вугледар — виродки публікують вивішені ганчірки на всіх куточках міста", — йдеться у повідомленні.

Карта боїв. Фото: DeepState

Скриншот допису DeepState

На окупацію Вугледару відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він зауважив, що місто є вкрай малим, тому ситуація щодо боїв там "максимально динамічна".

"Офіційно коментувати ситуацію має командування, тому заздалегідь зараз робити висновки і розбирати в соцмережах не варто з безпекових причин", — написав Коваленко.

Скриншот допису Коваленка

За словами Голови ОВА Вадима Філашкіна, станом на 1 жовтня у місті залишаються 107 мешканців. На щастя, всіх дітей вдалося евакуювати.

Раніше Філашкін повідомляв, що росіяни наближаються до центра Вугледара.

А у матеріалі The Telegraph йдеться, що внаслідок російського оточення Вугледару сотні українських воїнів опинилися у пастці.