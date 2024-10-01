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Россия оккупировала Угледар на Донеччине — карты DeepState

1 октября 2024 20:43
Евгения Брюховецкая - редактор
Оккупанты 1 октября захватили город Угледар
Разрушения в Угледаре. Фото: Донецкая ОВА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские захватчики во вторник, 1 октября, захватили Угледар Донецкой области. Оккупанты уже развешивают российские флаги в разных локациях города.

Об этом сообщает DeepState в Telegram.

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"Кацапы оккупировали Угледар — уроды публикуют вывешенные тряпки на всех уголках города", — говорится в сообщении.

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Карта боев. Фото: DeepState
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Скриншот поста DeepState

На оккупацию Угледара отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что город крайне маленький, поэтому ситуация относительно боев там "максимально динамичная".

"Официально комментировать ситуацию должно командование, поэтому заранее сейчас делать выводы и разбирать в соцсетях не стоит по причинам безопасности", — написал Коваленко.

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Скриншот поста Коваленко

По словам председателя ОВА Вадима Филашкина, по состоянию на 1 октября в городе остаются 107 жителей. К счастью, всех детей удалось эвакуировать.

Ранее Филашкин сообщал, что россияне приближаются к центру Угледара.

А в материале The Telegraph говорится, что в результате российского окружения Угледара сотни украинских воинов оказались в ловушке.

война российские войска Донецкая область Угледар оккупация фронт

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