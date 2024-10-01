Росіяни втратили перевагу в артилерійських снарядах на фронті

Російські військові. Фото: росЗМІ

Армія Російської федерації втрачає перевагу на фронті за кількістю артилерійських снарядів. Падіння почалося з зими 2024 року, а запаси окупантів вже скоротилися втричі порівняно із зазначеним періодом.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону.

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"На сьогодні співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року. Тоді співвідношення було 1 до 8. Зараз воно становить 1 до 3", – сказав на телемарафоні Іван Гаврилюк.

Також він додав, що Україні непросто конкурувати з Росією у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів. Це пов'язано з тим, що у РФ більший промисловий потенціал.

"Нашими відомствами, урядом і керівництвом України проводиться вагома робота в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали за допомогою наших партнерів спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка нам необхідна", – сказав посадовець.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони успішно знищили два російські арсенали зі зброєю, які входять до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів.

Директор "Української бронетехніки" заявив, що підприємству пропонували побудувати завод із виробництва пороху, і пояснив, як це допомогло б у виробництві боєприпасів для ЗСУ.

Також у ЗМІ заявляли, що Індія таємно постачає Україні боєприпаси навіть попри погрози Москви.