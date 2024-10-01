Россияне потеряли преимущество в артиллерийских снарядах на фронте

Российские военные. Фото: росСМИ

Армия Российской Федерации теряет преимущество на фронте по количеству артиллерийских снарядов. Падение началось с зимы 2024 года, а запасы оккупантов уже сократились втрое по сравнению с указанным периодом.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в эфире телемарафона.

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"На сегодняшний день соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года. Тогда соотношение было 1 к 8. Сейчас оно составляет 1 к 3", — сказал на телемарафоне Иван Гаврилюк.

Он добавил, что Украине непросто конкурировать с Россией в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов. Это связано с тем, что у РФ больший промышленный потенциал.

"Нашими ведомствами, правительством и руководством Украины проводится весомая работа в направлении создания совместных предприятий для того, чтобы мы имели с помощью наших партнеров способность производить всю номенклатуру вооружения и военной техники, которая нам необходима", — сказал чиновник.

Напомним, недавно Силы обороны успешно уничтожили два российских арсенала с оружием, которые входят в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов.

Директор "Украинской бронетехники" заявил, что предприятию предлагали построить завод по производству пороха, и объяснил, как это помогло бы в производстве боеприпасов для ВСУ.

Также в СМИ заявляли, что Индия тайно снабжает Украину боеприпасами даже несмотря на угрозы Москвы.