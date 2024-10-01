Росія оточила Вугледар на Донеччині - сотні українських військових опинилися у пастці

Сотні українських військових опинилися у пастці після оточення росіянами Вугледара, — ЗМІ
Російські військові оточили місто Вугледар Донецької області. Внаслідок цього сотні українських воїнів опинилися у пастці.
Про це пише The Telegraph.
Оточення Вугледара
У матеріалі йдеться, що шляхи евакуації з Вугледара до південних околиць фронту були перекриті. Водночас запаси продовольства, боєприпасів та пального в ЗСУ закінчуються, а росіяни атакують місто з трьох боків.
За словами джерела видання серед українських військових, зараз для бронетранспортерів Сил оборони стало занадто небезпечно діставатися до передових позицій у Вугледарі. Причиною цього стали удари російської артилерії та дронів.
Також окремі підрозділи вночі намагаються непомітно вислизнути з оточення ворога, однак вийти живими вдається лише 40-60% з них.
Нагадаємо, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни наближаються до центра Вугледара. У місті тривають вуличні бої.
А перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що ворог втрачає перевагу на фронті за кількістю артилерійських снарядів.
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