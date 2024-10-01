Россия окружила Угледар в Донецкой области - сотни украинских военных оказались в ловушке

Украинские военные. Фото: PAP

Российские военные оцепили город Угледар Донецкой области. В результате сотни украинских воинов оказались в ловушке.

Об этом пишет The Telegraph.

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Окружение Угледара

В материале говорится, что пути эвакуации из Угледара в южные окраины фронта были перекрыты. В то же время запасы продовольствия, боеприпасов и горючего в ВСУ заканчиваются, а россияне атакуют город с трех сторон.

По словам источника издания среди украинских военных, сейчас для бронетранспортеров Сил обороны стало слишком опасно добираться до передовых позиций в Угледаре. Причиной этого стали удары российской артиллерии и дронов.

Также отдельные подразделения ночью пытаются незаметно ускользнуть из окружения врага, однако выйти живыми удается лишь 40-60% из них.

Напомним, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне приближаются к центру Угледара. В городе продолжаются уличные бои.

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что враг теряет преимущество на фронте по количеству артиллерийских снарядов.