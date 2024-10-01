Війна в Україні — росіяни знаходяться майже в центрі Вугледара

Військовий ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

У Вугледарі, що у Донецькій області, тривають активні бойові дії. Загарбники знаходяться майже в центрі міста.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок, 1 жовтня.

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Філашкін заявив, що російські війська знаходяться майже в центрі Вугледара. За його словами, там наразі йдуть бої.

"Йде активна фаза війни, вже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста", — наголосив голова Донецької ОВА.

Він додав, що у Вугледарі залишаються 107 людей, проте дітей все ж вдалося вивезти з міста. Філашкін зауважив, що доставии гуманітарну допомогу, воду та медикаменти цим людям надзвичайно складно через активні бої.

"Це не єдиний район, де спостерігається подібна проблема. Також важко доставити допомогу в Торецьк, де залишаються близько півтори тисячі людей, більшість із яких не хоче виїжджати", — підкреслив голова ОВА.

Нагадаємо, в МВС показали моторошні кадри, у що росіяни перетворили Торецьк, де не припиняються бойові дії. ЗСУ намагаються втримати наступ російських військ на місто.

Ми писали, що речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив що наразі до захисту України залучаються всі загони Держприкордонслужби і створені спеціальні бойові підрозділи, які посилюють оборону.