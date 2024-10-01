Война в Украине — россияне находятся почти в центре Угледара

Военный ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В Угледаре в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Захватчики находятся почти в центре города.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 1 октября.

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Филашкин заявил, что российские войска находятся почти в центре Угледара. По его словам, там сейчас идут бои.

"Идет активная фаза войны, уже сейчас враг находится почти в центре города", — отметил председатель Донецкой ОВА.

Он добавил, что в Угледаре остаются 107 человек, однако детей все же удалось вывезти из города. Филашкин отметил, что доставить гуманитарную помощь, воду и медикаменты этим людям чрезвычайно сложно из-за активных боев.

"Это не единственный район, где наблюдается подобная проблема. Также трудно доставить помощь в Торецк, где остаются около полутора тысяч человек, большинство из которых не хочет выезжать", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, в МВД показали жуткие кадры, во что россияне превратили Торецк, где не прекращаются боевые действия. ВСУ пытаются удержать наступление российских войск на город.

Мы писали, что спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что в настоящее время к защите Украины привлекаются все отряды Госпогранслужбы и созданы специальные боевые подразделения, которые усиливают оборону.