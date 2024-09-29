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Звільнено командира 72-ї бригади, що захищає Вугледар — військовий відреагував

29 вересня 2024 12:47
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Іван Вінник прокоментував звільнення з посади командира 72 ОМБР, що захищає Вугледар
Екскомандир 72-ї ОМБР Іван Віннік. Фото: пресслужба бригади
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Командування звільнило з посади командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковника Івана Вінніка. Ця бригада тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара.

Вінник зробив першу заяву після звільнення у Facebook в неділю, 29 вересня.

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У своїй першій публічній заяві Вінник висловив вдячність офіцерам, сержантам та солдатам.

Він зазначив, що за час служби з літа 2022 року пройшов непростий шлях, але завдяки своїм вірним та вмотивованим підлеглим цей шлях не був важким.

"Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную", – підкреслив полковник.

Також він сказав, що пишається бути частиною "Чорних Запорожців".

"Той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди. Вчіться, боріться, не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої перемоги", – закликав Вінник у своїй заяві.

В оперативному командуванні "Північ" зазначили, що полковника призначили на вищу посаду з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду.

Раніше ми повідомляли, що звільнено двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова — Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Міністр оборони Рустем Умєров вивів їх у розпорядження.

А Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Згідно з указом, туди, зокрема, увійшов новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

військові звільнення Вугледар командир 72 ОМБр

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