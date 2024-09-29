Иван Винник прокомментировал увольнение с должности командира 72 ОМБР, защищающей Угледар

Уволен командир 72-й бригады, которая защищает Угледар — военный отреагировал
Командование уволило с должности командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковника Ивана Винника. Эта бригада держит оборону в Донецкой области вблизи Угледара.
Винник сделал первое заявление после увольнения в Facebook в воскресенье, 29 сентября.
Винник прокомментировал свое увольнение
В своем первом публичном заявлении Винник выразил благодарность офицерам, сержантам и солдатам.
Он отметил, что за время службы с лета 2022 года прошел непростой путь, но благодаря своим верным и мотивированным подчиненным этот путь не был трудным.
"Спасибо каждому и каждой за ваше терпение, волю и силы. Спасибо, что слушали, слышали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу. Спасибо, что были рядом. Я это очень ценю", — подчеркнул полковник.
Также он сказал, что гордится быть частью "Черных Запорожцев".
"Та связь, которая образовалась между нами, останется навсегда. Учитесь, боритесь, не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей победе", — призвал Винник в своем заявлении.
В оперативном командовании "Північ" отметили, что полковник был назначен на высший пост с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта.
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