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Лишилася руїни — в МВС показали моторошні кадри, у що РФ перетворила Торецьк

28 вересня 2024 14:37
Анастасія Постоєнко - Редактор
Кадри зруйнованого Торецька — в МВС оприлюднили відео з дрона
Обгорілі знищені багатоповерхівки у Торецьку. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Торецьку не припиняються бойові дії. ЗСУ намагаються втримати наступ російських військ на місто. Проте вже сотні будинків перетворилися на руїни та суцільне згарище.

Пресслужба МВС поділилася відео, який вигляд має знищений росіянами Торецьк з висоти пташиного польоту. 

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Торецьк перетворився на руїну

Торецьк внаслідок інтенсивних боїв всіяний руїнами будинків. По місту горять сильні пожежі. Бійці бригади "Лють" показали, що відбувається у знищеному українському місті станом на вересень.

Торецьк
Зруйнована багатоповерхівка в Торецьку. Фото: скриншот

На кадрах з висоти пташиного польоту видно, що у місті практично не залишилось вцілілих будинків.

Торецьк руїни
Торецьк в диму. Фото: скриншот

Відео показує, як житлові райони у Торецьку перетворилися на звалище з руїн будинків. 

Руїни Торецьк
Що залишилось від одного з житлових кварталів у Торецьку. Фото: скриншот
Торецьк осінь 2024
Будинки горять у Торецьку. Фото: скриншот

Цілі квартали, де колись вирувало життя, всіяні грудами каміння.

Торецьк зруйновані будинки
Будинки в Торецьку перетворюються на купу сміття та уламків. Фото: скриншот
Яка ситуація в Торецьку
Будинок в Торецьку. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка попередила про ризики оточення Вугледара російськими військами. Там зазначили, що у Торецьку тривають бої. А на початку вересня аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що окупанти нібито просунулися в Торецьку. Капрал штурмової бригади "Лють" розповів, якими є насправді бої у Торецьку з окупантами.

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