Кадри зруйнованого Торецька — в МВС оприлюднили відео з дрона

Лишилася руїни — в МВС показали моторошні кадри, у що РФ перетворила Торецьк
В Торецьку не припиняються бойові дії. ЗСУ намагаються втримати наступ російських військ на місто. Проте вже сотні будинків перетворилися на руїни та суцільне згарище.
Пресслужба МВС поділилася відео, який вигляд має знищений росіянами Торецьк з висоти пташиного польоту.
Торецьк перетворився на руїну
Торецьк внаслідок інтенсивних боїв всіяний руїнами будинків. По місту горять сильні пожежі. Бійці бригади "Лють" показали, що відбувається у знищеному українському місті станом на вересень.
На кадрах з висоти пташиного польоту видно, що у місті практично не залишилось вцілілих будинків.
Відео показує, як житлові райони у Торецьку перетворилися на звалище з руїн будинків.
Цілі квартали, де колись вирувало життя, всіяні грудами каміння.
Нагадаємо, нещодавно британська розвідка попередила про ризики оточення Вугледара російськими військами. Там зазначили, що у Торецьку тривають бої. А на початку вересня аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що окупанти нібито просунулися в Торецьку. Капрал штурмової бригади "Лють" розповів, якими є насправді бої у Торецьку з окупантами.
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