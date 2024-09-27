Російські обстріли забрали життя чотирьох цивільних у Донецькій області

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото архівне: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти продовжують вбивати цивільних на території України. Протягом останньої доби у Донецькій області загинуло чотири людини.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram у п'ятницю, 27 вересня.

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Вбивство жителів Донецької області

За 26 вересня загарбники вбили чотирьох жителів Донецької області:

двох у Торецьку;

одного в Часовому Ярі;

одного у Сіверську.

"Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", — розповів Філашкін.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи. Фото: t.me/VadymFilashkin

Нагадаємо, російські окупанти зранку, 27 вересня, атакували Ізмаїл Одеської області. Ворог вбив трьох людей.

Також загарбники протягом минулої доби обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула людина.