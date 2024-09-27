Російські обстріли забрали життя чотирьох цивільних у Донецькій області

Обстріли Донецької області — окупанти вбили чотирьох людей
27 вересня 2024 09:53
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото архівне: t.me/VadymFilashkin
Російські окупанти продовжують вбивати цивільних на території України. Протягом останньої доби у Донецькій області загинуло чотири людини.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram у п'ятницю, 27 вересня.
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Вбивство жителів Донецької області
За 26 вересня загарбники вбили чотирьох жителів Донецької області:
- двох у Торецьку;
- одного в Часовому Ярі;
- одного у Сіверську.
"Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", — розповів Філашкін.
Нагадаємо, російські окупанти зранку, 27 вересня, атакували Ізмаїл Одеської області. Ворог вбив трьох людей.
Також загарбники протягом минулої доби обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула людина.
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