Российские обстрелы забрали жизни четырех гражданских в Донецкой области

Обстрелы Донецкой области — оккупанты убили четыре человека
27 сентября 2024 09:53
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото архивное: t.me/VadymFilashkin
Российские оккупанты продолжают убивать гражданских на территории Украины. За последние сутки в Донецкой области погибли четыре человека.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram в пятницу, 27 сентября.
Читайте также:
Убийство жителей Донецкой области
За 26 сентября захватчики убили четырех жителей Донецкой области:
- двоих в Торецке;
- одного в Часовом Яру;
- одного в Северске.
"Еще 11 человек в области за сутки получили ранения", — рассказал Филашкин.
Напомним, российские оккупанты утром в пятницу, 27 сентября, атаковали Измаил Одесской области. Враг убил трех человек.
Также захватчики за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погиб человек.
Читайте Новини.LIVE!