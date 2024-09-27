Российские обстрелы забрали жизни четырех гражданских в Донецкой области

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото архивное: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупанты продолжают убивать гражданских на территории Украины. За последние сутки в Донецкой области погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram в пятницу, 27 сентября.

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За 26 сентября захватчики убили четырех жителей Донецкой области:

двоих в Торецке;

одного в Часовом Яру;

одного в Северске.

"Еще 11 человек в области за сутки получили ранения", — рассказал Филашкин.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи. Фото: t.me/VadymFilashkin

Напомним, российские оккупанты утром в пятницу, 27 сентября, атаковали Измаил Одесской области. Враг убил трех человек.

Также захватчики за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погиб человек.