Обстріл Херсонської області — окупанти поцілили в об'єкти критичної інфраструктури

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото архівне: t.me/olexandrprokudin

Російські окупанти протягом минулої доби атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram у п'ятницю, 27 вересня.

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Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Одрадокам'янка, Тягинка, Веселе, Козацьке, Томина Балка, Костирка, Велетенське, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Широка Балка, Софіївка, Зміївка, Новорайськ, Берислав, Антонівка, Нововоронцовка, Білозерка, Придніпровське, Садове, Новотягинка, Архангельське, Бургунка та місто Херсон.

Окупанти поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад та житлові квартали. Противник також пошкодив господарчі споруди, гараж, сільгосптехніку, автомобіль "швидкої" та приватні авто.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще 19 — дістали поранення", — додав Прокудін.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти 25 вересня обстріляли різним типом озброєння, зокрема, керованими авіаційними бомбами 25 населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок атак ворога загинуло двоє людей, ще 14 — отримали поранення.

Також у ніч проти 26 вересня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та керовані авіаційними ракетами. ППО збила чотири ракети та 66 "шахедів".