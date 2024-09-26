Обстріл Хмельницької області 26 вересня — в регіоні є пошкодження

Наслідки удару по об'єкту інфраструктури. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські окупанти під час повітряної тривоги пошкодили житлові будівлі у Хмельницькій області. Крім того, відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури регіону.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у четвер, 26 вересня.

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Тюрін розповів, що під час повітряної тривоги сили ППО збили два "шахеди" в області. За інформацією на цю годину, звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило.

"Разом з тим, внаслідок атаки РФ було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області. На місце події виїхали усі відповідні служби", — йдеться у повідомленні.

Крім того, очільник ОВА повідомив, що також відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає.

Скриншот допису Сергія Тюріна

Нагадаємо, 26 вересня вибухи лунали у Старокостянтинові на Хмельниччині. Тоді Повітряні сили ЗСУ також попереджали про загрозу удару "Кинджалами". Ворожі ракети летіли на область у кілька хвиль.