Повторні вибухи на Хмельниччині 26 вересня — РФ випустила ракети

На Хмельниччині повторні вибухи — в небі ворожі ракети
Вибухи у Хмельницькій області пролунали вдруге за день 26 вересня. Росіяни випустили на регіон ще дві ракети "Кинджал".
Про це повідомили в Повітряних силах.
Повторні вибухи на Хмельниччині 26 вересня
Близько 10:48 у всіх областях України вдруге за день оголосили повітряну тривогу через зліт російського ракетоносія МіГ-31К.
Незадовго у Повітряних силах попередили про пуски російських ракет на західні регіони України. Зокрема, два "Кинджали" рухались у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині.
Вже за кілька хвилин моніторингові канали повідомили про вибух у Старокостянтинові.
Нагадаємо, сьогодні у Старокостянтинові на Хмельниччині вже лунали вибухи. Тоді Повітряні сили ЗСУ також попереджали про загрозу удару "Кинджалами".
Крім того, під час першої масштабної повітряної тривоги по всій Україні, вибухи лунали у Києві та Херсоні.
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