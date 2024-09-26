Повторні вибухи на Хмельниччині 26 вересня — РФ випустила ракети

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Хмельницькій області пролунали вдруге за день 26 вересня. Росіяни випустили на регіон ще дві ракети "Кинджал".

Про це повідомили в Повітряних силах.

Читайте також:

Повторні вибухи на Хмельниччині 26 вересня

Близько 10:48 у всіх областях України вдруге за день оголосили повітряну тривогу через зліт російського ракетоносія МіГ-31К.

Скриншот допису Повітряних сил

Незадовго у Повітряних силах попередили про пуски російських ракет на західні регіони України. Зокрема, два "Кинджали" рухались у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині.

Скриншот дописів Повітряних сил

Вже за кілька хвилин моніторингові канали повідомили про вибух у Старокостянтинові.

Скриншот допису моніторингового каналу

Нагадаємо, сьогодні у Старокостянтинові на Хмельниччині вже лунали вибухи. Тоді Повітряні сили ЗСУ також попереджали про загрозу удару "Кинджалами".

Крім того, під час першої масштабної повітряної тривоги по всій Україні, вибухи лунали у Києві та Херсоні.