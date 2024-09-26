Вибухи в Хмельницькій області 26 вересня

У Хмельницькій області пролунали сильні вибухи
В Хмельницькій області о 10:00 26 вересня пролунали потужні вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи в Хмельницькій області
У Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що російські війська випустили ракети "Кинджал", частина з яких полетіла з курсом на Хмельницьку область.
Деякі ЗМІ повідомляють, що перший вибух пролунав в регіоні ще до оголошення повітряної тривоги.
Зазначимо, що станом на 10:14 по всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31, який одразу випустив ракети.
Нагадаємо, що серія вибухів також пролунала у Херсоні та Києві.
Вибухи у Хмельницькій області лунали зранку 26 вересня.
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