Вибухи в Хмельницькій області 26 вересня

Вибух у Хмельницькій області. Фото архівне ілюстративне: скриншот

В Хмельницькій області о 10:00 26 вересня пролунали потужні вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Хмельницькій області

У Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що російські війська випустили ракети "Кинджал", частина з яких полетіла з курсом на Хмельницьку область.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Деякі ЗМІ повідомляють, що перший вибух пролунав в регіоні ще до оголошення повітряної тривоги.

Повідомлення ЗМІ. Фото: скриншот

Зазначимо, що станом на 10:14 по всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31, який одразу випустив ракети.

Карта повітряних тривог. Фото скриншот

Нагадаємо, що серія вибухів також пролунала у Херсоні та Києві.

Вибухи у Хмельницькій області лунали зранку 26 вересня.