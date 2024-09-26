Взрывы в Хмельницкой области 26 сентября

В Хмельницкой области раздались сильные взрывы
В Хмельницкой области в 10:00 26 сентября произошли мощные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Хмельницкой области
В Хмельницкой области раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что российские войска выпустили ракеты "Кинжал", часть из которых улетела с курсом на Хмельницкую область.
Некоторые СМИ сообщают, что первый взрыв прогремел в регионе еще до объявления воздушной тревоги.
Отметим, что по состоянию на 10:14 по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31, который сразу выпустил ракеты.
Напомним, что серия взрывов также прозвучала в Херсоне и Киеве.
Взрывы в Хмельницкой области звучали утром 26 сентября.
Читайте Новини.LIVE!