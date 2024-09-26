Взрывы в Хмельницкой области 26 сентября

Взрыв в Хмельницкой области. Фото архивное иллюстративное: скриншот

В Хмельницкой области в 10:00 26 сентября произошли мощные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Хмельницкой области

В Хмельницкой области раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что российские войска выпустили ракеты "Кинжал", часть из которых улетела с курсом на Хмельницкую область.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Некоторые СМИ сообщают, что первый взрыв прогремел в регионе еще до объявления воздушной тревоги.

Сообщения СМИ. Фото: скриншот

Отметим, что по состоянию на 10:14 по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31, который сразу выпустил ракеты.

Карта воздушных тревог. Фото скриншот

Напомним, что серия взрывов также прозвучала в Херсоне и Киеве.

Взрывы в Хмельницкой области звучали утром 26 сентября.