Вибухи у Херсоні 26 вересня — загроза ракетного удару

У Херсоні пролунали потужні вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали зранку 26 вересня. Українців попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Про це повідомили в Повітряних силах та моніторингові канали.
Вибухи в Херсоні 26 вересня
Зранку, близько 10:00, по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К — носія аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".
Незадовго у кількох містах пролунали вибухи, зокрема і в Херсоні.
Наразі місцева влада не коментувала вибухи в місті.
Нагадаємо, сьогодні зранку під час повітряної тривоги вибухи також лунали у Києві та Хмельницькій області.
Крім того, росіяни атакували Україну у ніч проти 26 вересня. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.
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