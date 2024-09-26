Вибухи у Херсоні 26 вересня — загроза ракетного удару

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Херсоні пролунали зранку 26 вересня. Українців попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Про це повідомили в Повітряних силах та моніторингові канали.

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Вибухи в Херсоні 26 вересня

Зранку, близько 10:00, по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К — носія аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Скриншот допису Повітряних сил

Повітряна тривога в Україні 26 вересня. Фото: alerts.in.ua

Незадовго у кількох містах пролунали вибухи, зокрема і в Херсоні.

Скриншот допису Суспільного

Наразі місцева влада не коментувала вибухи в місті.

Нагадаємо, сьогодні зранку під час повітряної тривоги вибухи також лунали у Києві та Хмельницькій області.

Крім того, росіяни атакували Україну у ніч проти 26 вересня. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.