Окупанти 26 вересня атакували Україну безпілотниками та ракетами — скільки цілей збили сили ППО

Робота сил ППО. Фото: Повітряне командування "Південь"

Російські загарбники у ніч проти 26 вересня атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Противник атакував Сумську область двома ракетами невстановленого типу, Одеську — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Окупанти також атакували країну 78 ударними безпілотниками типу Shahed.

До відбиття повітряну нападу РФ залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Один — повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота", — йдеться у повідомленні.

Кількість збитих російських цілей. Фото: t.me/kpszsu

ППО працювала у таких областях:

Дніпропетровській;

Харківській;

Київській;

Черкаській;

Кіровоградській;

Вінницькій;

Хмельницькій;

Івано-Франківській;

Сумській;

Полтавській;

Миколаївській;

Одеській;

Херсонській;

Харківській.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 26 вересня атакували Прикарпаття. Внаслідок обстрілу центральна частина Івано-Франківська залишилася без світла.

Також загарбники атакували Київ. Для чергового обстрілу загарбники використовували ударні безпілотники типу Shahed.