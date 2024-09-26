Обстріл Прикарпаття 26 вересня — які наслідки російської атаки

Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 26 вересня атакували Прикарпаття. Внаслідок обстрілу центральна частина Івано-Франківська залишилася без світла.

Про це повідомили очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світла Онищук та пресслужба Прикарпаттяобленерго.

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За словами Онищук, ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього частина міста частково залишилася знеструмленою. Наразі енергетики працюють над відновленням світла.

"Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих", — зазначила глава ОВА.

У пресслужбі Прикарпаттяобленерго зазначили, що пошкодження електромереж зафіксовано в Івано-Франківській громаді. Знеструмлена центральна частина міста, а саме вулиці:

Незалежності;

Коновальця;

Січових Стрільців;

Степана Бандери та частина прилеглих.

Допис Онищук. Фото: скриншот

Допис Прикарпаттяобленерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 вересня окупанти атакували Київ. Для чергового обстрілу загарбники використовували ударні безпілотники типу Shahed.

Також росіяни атакували Запоріжжя. Ворожі снаряди влучили у житлову забудову та по території одного з промислових підприємств, є постраждалі.