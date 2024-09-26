Обстрел Прикарпатья 26 сентября — какие последствия российской атаки

Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 26 сентября атаковали Прикарпатье. В результате обстрела центральная часть Ивано-Франковска осталась без света.

Об этом сообщили глава Ивано-Франковской областной военной администрации Света Онищук и пресс-служба Прикарпатьяоблэнерго.

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По словам Онищук, враг повредил объект критической инфраструктуры. Вследствие этого часть города частично осталась обесточенной. Сейчас энергетики работают над восстановлением света.

"Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыли все соответствующие службы. Пожар, который возник на месте падения, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", — отметила глава ОВА.

В пресс-службе Прикарпатьеоблэнерго отметили, что повреждение электросетей зафиксировано в Ивано-Франковской громаде. Обесточена центральная часть города, а именно улицы:

Независимости;

Коновальца;

Сечевых Стрельцов;

Степана Бандеры и часть близлежащих.

Пост Онищука. Фото: скриншот

Пост Прикарпатьеоблэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 26 сентября оккупанты атаковали Киев. Для очередного обстрела захватчики использовали ударные беспилотники типа Shahed.

Также россияне атаковали Запорожье. Вражеские снаряды попали в жилую застройку и по территории одного из промышленных предприятий, есть пострадавшие.