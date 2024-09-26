Вибухи в Хмельницькій області зранку 26 вересня — яка загроза

У Хмельницькій області пролунали вибухи
26 вересня 2024 07:55
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Хмельницькій області пролунали сьогодні зранку, 26 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибухи у Хмельницькій області
"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських безпілотників типу Shahed.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи в Києві пролунали зранку 26 вересня. У столиці працювала система протиповітряної оборони.
Згодом стало відомо, що уламки ворожого безпілотника впали прямо біля житлового будинку у Печерському районі, що призвело до численних пошкоджень. Туди викликали екстрені служби.
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