Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Хмельницькій області пролунали вибухи arrow

У Хмельницькій області пролунали вибухи

26 вересня 2024 07:55
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Хмельницькій області зранку 26 вересня — яка загроза
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Хмельницькій області пролунали сьогодні зранку, 26 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Вибухи у Хмельницькій області

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських безпілотників типу Shahed.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

null
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи в Києві пролунали зранку 26 вересня. У столиці працювала система протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що уламки ворожого безпілотника впали прямо біля житлового будинку у Печерському районі, що призвело до численних пошкоджень. Туди викликали екстрені служби.

війна вибух обстріли Хмельницька область окупанти повітряна тривога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:31 Нічна атака окупантів — у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

09:30 Відстрочка від мобілізації через адвоката — у ТЦК пояснили, чи можна оформити

09:28 Відмовляється домовлятися — Трамп різко висловився про візит Зеленського до США

09:12 Окупанти атакували Прикарпаття — внаслідок влучання місцями зникло світло

09:11 Вночі росіяни обстріляли Одещину — загинула жінка

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

09:09 На Сумщині пролунали десятки вибухів за добу — чим атакувала РФ

09:01 Шовковський назвав причину поразки Динамо — що буде з командою

08:55 Масовий мор риби у забруднених річках Чернігівщині — екологи оцінили збитки

08:52 Субсидії на опалювальний період — хто без звернення втратить допомогу

08:45 Нардеп сказав, за якої умови можуть знизити мобілізаційний вік

09:31 Нічна атака окупантів — у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

09:30 Відстрочка від мобілізації через адвоката — у ТЦК пояснили, чи можна оформити

09:28 Відмовляється домовлятися — Трамп різко висловився про візит Зеленського до США

09:12 Окупанти атакували Прикарпаття — внаслідок влучання місцями зникло світло

09:11 Вночі росіяни обстріляли Одещину — загинула жінка

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

09:09 На Сумщині пролунали десятки вибухів за добу — чим атакувала РФ

09:01 Шовковський назвав причину поразки Динамо — що буде з командою

08:55 Масовий мор риби у забруднених річках Чернігівщині — екологи оцінили збитки

08:52 Субсидії на опалювальний період — хто без звернення втратить допомогу

08:45 Нардеп сказав, за якої умови можуть знизити мобілізаційний вік

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

24 вересня 2024
Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

24 вересня 2024

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті