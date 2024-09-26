Вибухи в Хмельницькій області зранку 26 вересня — яка загроза

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Хмельницькій області пролунали сьогодні зранку, 26 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських безпілотників типу Shahed.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи в Києві пролунали зранку 26 вересня. У столиці працювала система протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що уламки ворожого безпілотника впали прямо біля житлового будинку у Печерському районі, що призвело до численних пошкоджень. Туди викликали екстрені служби.