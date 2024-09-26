Взрывы в Хмельницкой области утром 26 сентября — какая угроза

В Хмельницкой области раздались взрывы
26 сентября 2024 07:55
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Хмельницкой области раздались сегодня утром, 26 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Хмельницкой области
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
В воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских беспилотников типа Shahed.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрывы в Киеве прогремели утром 26 сентября. В столице работала система противовоздушной обороны.
Впоследствии стало известно, что обломки вражеского беспилотника упали прямо возле жилого дома в Печерском районе, что привело к многочисленным повреждениям. Туда вызывали экстренные службы.
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