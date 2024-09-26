Взрывы в Хмельницкой области утром 26 сентября — какая угроза

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Хмельницкой области раздались сегодня утром, 26 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Хмельницкой области

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских беспилотников типа Shahed.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Киеве прогремели утром 26 сентября. В столице работала система противовоздушной обороны.

Впоследствии стало известно, что обломки вражеского беспилотника упали прямо возле жилого дома в Печерском районе, что привело к многочисленным повреждениям. Туда вызывали экстренные службы.