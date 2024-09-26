Вибухи у Запоріжжі 26 вересня — фото наслідків та звіт поліції

Росія завдала потужного удару по Запоріжжю вночі — поліція показала фото
Росіяни атакували Запоріжжя вночі, 26 вересня. Ворожі снаряди влучили у житлову забудову та по території одного з промислових підприємств, є постраждалі.
Пресслужба Національної поліції оприлюднила фото наслідків російської атаки по Запоріжжю.
Які наслідки російської атаки по Запоріжжю
Відомо, що окупанти завдали п'ять авіаударів. За попередньою інформацією це були керовані авіаційні бомби. Вони впали на території обласного центру та Запорізького району.
Внаслідок російського обстрілу постраждало семеро людей. Поранення отримали четверо дітей, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик. Також є серйозні руйнування у приватних будинках: вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила багатоквартирний будинок. Також зафіксували факт влучання біля приватного будинку.
На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби.
Нагадаємо, сьогодні вранці 26 вересня, у Києві впали уламки безпілотника біля житлового будинку.
Додамо, що Росія регулярно атакує Запоріжжя — так вчора, 25 вересня, були пошкоджені кілька будинків, а цивільні дістали поранення.
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