Вибухи у Запоріжжі 26 вересня — фото наслідків та звіт поліції

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров

Росіяни атакували Запоріжжя вночі, 26 вересня. Ворожі снаряди влучили у житлову забудову та по території одного з промислових підприємств, є постраждалі.

Пресслужба Національної поліції оприлюднила фото наслідків російської атаки по Запоріжжю.

Читайте також:

Які наслідки російської атаки по Запоріжжю

Відомо, що окупанти завдали п'ять авіаударів. За попередньою інформацією це були керовані авіаційні бомби. Вони впали на території обласного центру та Запорізького району.

Понівечений будинок у Запоріжжі. Фото: Національна поліція

Вибиті вікна в будинку у Запорізькій області. Фото: Національна поліція

Поліція документує наслідки ворожої атаки. Фото: Національна поліція

Внаслідок російського обстрілу постраждало семеро людей. Поранення отримали четверо дітей, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик. Також є серйозні руйнування у приватних будинках: вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила багатоквартирний будинок. Також зафіксували факт влучання біля приватного будинку.

Машина після російської атаки. Фото: Національна поліція

Вирва від прильоту. Фото: Національна поліція України

На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби.

Нагадаємо, сьогодні вранці 26 вересня, у Києві впали уламки безпілотника біля житлового будинку.

Додамо, що Росія регулярно атакує Запоріжжя — так вчора, 25 вересня, були пошкоджені кілька будинків, а цивільні дістали поранення.