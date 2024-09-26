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Росія завдала потужного удару по Запоріжжю вночі — поліція показала фото

26 вересня 2024 07:54
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибухи у Запоріжжі 26 вересня — фото наслідків та звіт поліції
Наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росіяни атакували Запоріжжя вночі, 26 вересня. Ворожі снаряди влучили у житлову забудову та по території одного з промислових підприємств, є постраждалі.

Пресслужба Національної поліції оприлюднила фото наслідків російської атаки по Запоріжжю.

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Відомо, що окупанти завдали п'ять авіаударів. За попередньою інформацією це були керовані авіаційні бомби. Вони впали на території обласного центру та Запорізького району.

Запоріжжя КАБ 26 вересня
Понівечений будинок у Запоріжжі. Фото: Національна поліція
Запоріжжя обстріл
Вибиті вікна в будинку у Запорізькій області. Фото: Національна поліція
Поліція Запоріжжя обстріл
Поліція документує наслідки ворожої атаки. Фото: Національна поліція

Внаслідок російського обстрілу постраждало семеро людей. Поранення отримали четверо дітей, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик. Також є серйозні руйнування у приватних будинках: вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила багатоквартирний будинок. Також зафіксували факт влучання біля приватного будинку. 

Запорізька область
Машина після російської атаки. Фото: Національна поліція
Вирва від вибуху
Вирва від прильоту. Фото: Національна поліція України

На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби.

Нагадаємо, сьогодні вранці 26 вересня, у Києві впали уламки безпілотника біля житлового будинку.

Додамо, що Росія регулярно атакує Запоріжжя — так вчора, 25 вересня, були пошкоджені кілька будинків, а цивільні дістали поранення.   

вибух Запоріжжя Запорізька область атака поранення

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