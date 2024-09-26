Взрывы в Запорожье 26 сентября — фото последствий и отчет полиции

Россия нанесла мощный удар по Запорожью ночью — полиция показала фото
Россияне атаковали Запорожье в ночь на четверг, 26 сентября. Вражеские снаряды попали в жилую застройку и по территории одного из промышленных предприятий, есть пострадавшие.
Пресс-служба Национальной полиции обнародовала фото последствий российской атаки по Запорожью.
Какие последствия российской атаки по Запорожью
Известно, что оккупанты нанесли пять авиаударов. По предварительной информации, это были корректируемые авиационные бомбы. Они упали на территории областного центра и Запорожского района.
В результате российского обстрела пострадали семь человек. Ранения получили четверо детей, двое мужчин и 14-летний мальчик. Также серьезные разрушения в частных домах: взрывная волна выбила окна и повредила многоквартирный дом. Также зафиксирован факт попадания возле частного дома.
На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы.
Напомним, сегодня утром, 26 сентября, в Киеве упали обломки беспилотника возле жилого дома.
Добавим, что Россия регулярно атакует Запорожье — так вчера, 25 сентября, были повреждены несколько домов, а гражданские получили ранения.
Читайте Новини.LIVE!