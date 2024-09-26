Взрывы в Запорожье 26 сентября — фото последствий и отчет полиции

Последствия вражеского удара по Запорожью. Фото: Иван Федоров

Россияне атаковали Запорожье в ночь на четверг, 26 сентября. Вражеские снаряды попали в жилую застройку и по территории одного из промышленных предприятий, есть пострадавшие.

Пресс-служба Национальной полиции обнародовала фото последствий российской атаки по Запорожью.

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Известно, что оккупанты нанесли пять авиаударов. По предварительной информации, это были корректируемые авиационные бомбы. Они упали на территории областного центра и Запорожского района.

Поврежденный дом в Запорожье. Фото: Национальная полиция

Выбиты окна в доме Запорожской области. Фото: Национальная полиция

Полиция документирует последствия вражеской атаки. Фото: Национальная полиция

В результате российского обстрела пострадали семь человек. Ранения получили четверо детей, двое мужчин и 14-летний мальчик. Также серьезные разрушения в частных домах: взрывная волна выбила окна и повредила многоквартирный дом. Также зафиксирован факт попадания возле частного дома.

Машина после российской атаки. Фото: Национальная полиция

Вырва от прилета. Фото: Национальная полиция Украины

На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы.

Напомним, сегодня утром, 26 сентября, в Киеве упали обломки беспилотника возле жилого дома.

Добавим, что Россия регулярно атакует Запорожье — так вчера, 25 сентября, были повреждены несколько домов, а гражданские получили ранения.