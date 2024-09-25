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Окупанти вчергове обстріляли Запоріжжя — в ОВА показали фото наслідків удару

25 вересня 2024 00:33
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Запоріжжя зазнало руйнувань під час чергового обстрілу росіянами
Поліція та рятівники Запоріжжя на місці обстрілу. Фото: ДСНС України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Внаслідок чергової атаки російських окупантів на Запоріжжя постраждало шестеро українців. Через обстріл зруйновані приватні будинки. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.  

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Голова Запорізької ОВА повідомив, що удари прийшлися по Комунарському району.

"Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні.  Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися", — зазначив Іван Федоров.

  • Окупанти вчергове обстріляли Запоріжжя — в ОВА показали фото наслідків удару - фото 1
    Пошкодження від ракетного обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС України
  • Окупанти вчергове обстріляли Запоріжжя — в ОВА показали фото наслідків удару - фото 2
    Від уламків постраждали приватні оселі. Фото: ДСНС України
  • Окупанти вчергове обстріляли Запоріжжя — в ОВА показали фото наслідків удару - фото 3
    Одна з мешканок зруйнованої оселі. Фото: ДСНС України
  • Окупанти вчергове обстріляли Запоріжжя — в ОВА показали фото наслідків удару - фото 4
    Результат ворожого обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС України
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Нагадаємо, внаслідок обстрілу Запоріжжя вночі 24 вересня загинув один чоловік, ще дев'ятеро осіб отримали поранення, серед них є діти.

Також повідомлялось, що росіяни атакували Запоріжжя КАБами ще від ранку 23 вересня. Внаслідок ранкової атаки постраждало 17 осіб.

ДСНС Запоріжжя обстріли Іван Федоров війна в Україні Запорізька ОВА

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