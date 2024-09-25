Запоріжжя зазнало руйнувань під час чергового обстрілу росіянами

Окупанти вчергове обстріляли Запоріжжя — в ОВА показали фото наслідків удару
Внаслідок чергової атаки російських окупантів на Запоріжжя постраждало шестеро українців. Через обстріл зруйновані приватні будинки.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Які наслідки чергового удару по Запоріжжю
Голова Запорізької ОВА повідомив, що удари прийшлися по Комунарському району.
"Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися", — зазначив Іван Федоров.
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Пошкодження від ракетного обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС України
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Від уламків постраждали приватні оселі. Фото: ДСНС України
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Одна з мешканок зруйнованої оселі. Фото: ДСНС України
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Результат ворожого обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС України
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Запоріжжя вночі 24 вересня загинув один чоловік, ще дев'ятеро осіб отримали поранення, серед них є діти.
Також повідомлялось, що росіяни атакували Запоріжжя КАБами ще від ранку 23 вересня. Внаслідок ранкової атаки постраждало 17 осіб.
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