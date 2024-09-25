В Запорожье разрушения от очередного обстрела россиянами

Полиция и спасатели Запорожья на месте обстрела. Фото: ГСЧС Украины

Из-за очередной атаки российских оккупантов на Запорожье пострадали шесть украинцев. В результате обстрела разрушены частные дома.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Глава Запорожской ОВА сообщил, что удары пришлись по Коммунарскому району.

"Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались", — отметил Иван Федоров.

Повреждение от ракетных обстрелов Запорожья. Фото: ГСЧС Украины

От обломков пострадали частные дома. Фото: ГСЧС Украины

Одна из жительниц разрушенного дома. Фото: ГСЧС Украины

Результат вражеских обстрелов Запорожья. Фото: ГСЧС Украины 1/4 ​ 4

Напомним, в результате обстрела Запорожья ночью 24 сентября погиб один человек, еще девять человек получили ранения, среди них есть дети.

Также сообщалось, что россияне атаковали Запорожье КАБами еще с утра 23 сентября. В результате утренней атаки пострадали 17 человек.