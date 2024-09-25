В Запорожье разрушения от очередного обстрела россиянами

Оккупанты снова обстреляли Запорожье — в ОВА показали фото последствий удара
Из-за очередной атаки российских оккупантов на Запорожье пострадали шесть украинцев. В результате обстрела разрушены частные дома.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Какие последствия очередного удара по Запорожью
Глава Запорожской ОВА сообщил, что удары пришлись по Коммунарскому району.
"Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались", — отметил Иван Федоров.
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Повреждение от ракетных обстрелов Запорожья. Фото: ГСЧС Украины
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От обломков пострадали частные дома. Фото: ГСЧС Украины
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Одна из жительниц разрушенного дома. Фото: ГСЧС Украины
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Результат вражеских обстрелов Запорожья. Фото: ГСЧС Украины
Напомним, в результате обстрела Запорожья ночью 24 сентября погиб один человек, еще девять человек получили ранения, среди них есть дети.
Также сообщалось, что россияне атаковали Запорожье КАБами еще с утра 23 сентября. В результате утренней атаки пострадали 17 человек.
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