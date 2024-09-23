Обстріли Запоріжжя 23 вересня — кількість постраждалих зросла до 17 людей

Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

Російські окупанти вночі 23 вересня завдали сім ударів керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Внаслідок авіаударів постраждали 17 людей, серед них одна дитина.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ в понеділок, 23 вересня.

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Наслідки авіаударів по Запоріжжю

За даними МВС, росіяни завдали сім ударів КАБами по території обласного центру та району. Внаслідок ворожих атак постраждали 17 людей, з них одна дитина.

Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: ДСНС 1 / 6

Крім того, у місті пошкоджені 13 житлових будинків, два навчальні заклади та транспортні засоби.

"На місцях працювали рятувальники, поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування ТЧХ України та інші профільні служби міста", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису МВС

Нагадаємо, близько опівночі 23 вересня у Запоріжжі пролунало кілька потужних вибухів.

Незадовго стало відомо, що росіяни скинули на місто КАБи. Під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура.