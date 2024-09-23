Обстріли Запоріжжя 23 вересня — кількість постраждалих зросла до 17 людей

Удар КАБ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла
Російські окупанти вночі 23 вересня завдали сім ударів керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Внаслідок авіаударів постраждали 17 людей, серед них одна дитина.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ в понеділок, 23 вересня.
Наслідки авіаударів по Запоріжжю
За даними МВС, росіяни завдали сім ударів КАБами по території обласного центру та району. Внаслідок ворожих атак постраждали 17 людей, з них одна дитина.
-
Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: Нацполіція
-
Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: Нацполіція
-
Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: Нацполіція
-
Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: Нацполіція
-
Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: Нацполіція
-
Наслідки авіаударів по Запоріжжю. Фото: ДСНС
Крім того, у місті пошкоджені 13 житлових будинків, два навчальні заклади та транспортні засоби.
"На місцях працювали рятувальники, поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування ТЧХ України та інші профільні служби міста", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, близько опівночі 23 вересня у Запоріжжі пролунало кілька потужних вибухів.
Незадовго стало відомо, що росіяни скинули на місто КАБи. Під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура.
Читайте Новини.LIVE!