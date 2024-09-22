Вибухи у Запоріжжі 22 вересня 2024 року

У Запоріжжі пролунали вибухи
Вибухи у Запоріжжі пролунали пізно ввечері, 22 вересня. Військові попереджали про пуск КАБу на місто.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.
Серія вибухів у Запоріжжі 22 вересня
"У Запоріжжі було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:06.
За неофіційною інформацією, в місті чули серію вибухів.
До цього, о 22:11, військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-західному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
"Пуск КАБ на Запоріжжі", — йшлося у повідомленні о 22:37.
Пізніше, о 23:04 (за дві хвилини до вибухів), військові попереджали мешканців міста про те, щоб вони були в укриттях.
Станом на 23:09 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в цей же вечір потужний вибух пролунав у Тернополі. Внаслідок цього частина міста залишилася без світла.
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