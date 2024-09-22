Вибухи у Запоріжжі 22 вересня 2024 року

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Запоріжжі пролунали пізно ввечері, 22 вересня. Військові попереджали про пуск КАБу на місто.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Серія вибухів у Запоріжжі 22 вересня

"У Запоріжжі було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:06.

За неофіційною інформацією, в місті чули серію вибухів.

До цього, о 22:11, військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-західному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

"Пуск КАБ на Запоріжжі", — йшлося у повідомленні о 22:37.

Пізніше, о 23:04 (за дві хвилини до вибухів), військові попереджали мешканців міста про те, щоб вони були в укриттях.

Станом на 23:09 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в цей же вечір потужний вибух пролунав у Тернополі. Внаслідок цього частина міста залишилася без світла.