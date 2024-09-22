Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Запоріжжі пролунали вибухи arrow

У Запоріжжі пролунали вибухи

22 вересня 2024 23:12
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Запоріжжі 22 вересня 2024 року
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Запоріжжі пролунали пізно ввечері, 22 вересня. Військові попереджали про пуск КАБу на місто.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Серія вибухів у Запоріжжі 22 вересня

"У Запоріжжі було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:06.

За неофіційною інформацією, в місті чули серію вибухів.

До цього, о 22:11, військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-західному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

"Пуск КАБ на Запоріжжі", — йшлося у повідомленні о 22:37.

Пізніше, о 23:04 (за дві хвилини до вибухів), військові попереджали мешканців міста про те, щоб вони були в укриттях.

Станом на 23:09 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Запоріжжі пролунали вибухи - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в цей же вечір потужний вибух пролунав у Тернополі. Внаслідок цього частина міста залишилася без світла.

вибух Запоріжжя війна в Україні Росія КАБ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:36 Трамп відповів, чи балотуватиметься в президенти США у 2028 році у випадку програшу цієї осені

23:23 Зеленський разом з дружиною прибув у США — мета візиту

23:12 У Запоріжжі пролунали вибухи

23:08 Росіяни завдали удару по Конотопу — міський голова повідомив про влучання

22:58 Обстріл Шевченківського району Харкова — фоторепортаж наслідків атаки

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

22:28 Довбика вперше визнано найкращим гравцем матчу Серії А

22:28 Зеленський заявив, що цієї осені вирішується майбутнє війни в Україні

21:57 Акторка Анна Кошмал повідомила про другу вагітність

21:38 Довбик вдруге забив за Рому та приніс команді першу перемогу в сезоні

21:29 У Тернополі пролунав потужний вибух — частина міста залишилась без світла

23:36 Трамп відповів, чи балотуватиметься в президенти США у 2028 році у випадку програшу цієї осені

23:23 Зеленський разом з дружиною прибув у США — мета візиту

23:12 У Запоріжжі пролунали вибухи

23:08 Росіяни завдали удару по Конотопу — міський голова повідомив про влучання

22:58 Обстріл Шевченківського району Харкова — фоторепортаж наслідків атаки

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

22:28 Довбика вперше визнано найкращим гравцем матчу Серії А

22:28 Зеленський заявив, що цієї осені вирішується майбутнє війни в Україні

21:57 Акторка Анна Кошмал повідомила про другу вагітність

21:38 Довбик вдруге забив за Рому та приніс команді першу перемогу в сезоні

21:29 У Тернополі пролунав потужний вибух — частина міста залишилась без світла

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

20 вересня 2024
Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації