Взрывы в Запорожье 22 сентября 2024 года

В Запорожье раздались взрывы
Взрывы в Запорожье раздались поздно вечером, 22 сентября. Военные предупреждали о пуске КАБ на город.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
Серия взрывов в Запорожье 22 сентября
"В Запорожье были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:06.
По неофициальной информации, в городе слышали серию взрывов.
До этого в 22:11 военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-западном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
"Пуск КАБ в Запорожье", — говорилось в сообщении в 22:37.
Позже в 23:04 (за две минуты до взрывов) военные предупреждали жителей города о том, чтобы они были в укрытиях.
По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что в этот же вечер мощный взрыв раздался в Тернополе. В результате часть города осталась без света.
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