Взрывы в Запорожье 22 сентября 2024 года

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрывы в Запорожье раздались поздно вечером, 22 сентября. Военные предупреждали о пуске КАБ на город.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Серия взрывов в Запорожье 22 сентября

"В Запорожье были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:06.

По неофициальной информации, в городе слышали серию взрывов.

До этого в 22:11 военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-западном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

"Пуск КАБ в Запорожье", — говорилось в сообщении в 22:37.

Позже в 23:04 (за две минуты до взрывов) военные предупреждали жителей города о том, чтобы они были в укрытиях.

По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в этот же вечер мощный взрыв раздался в Тернополе. В результате часть города осталась без света.