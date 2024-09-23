Обстрелы Запорожья 23 сентября — количество пострадавших возросло до 17 человек

Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты ночью 23 сентября нанесли семь ударов управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. В результате авиаударов пострадали 17 человек, среди них один ребенок.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в понедельник, 23 сентября.

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Последствия авиаударов по Запорожью

По данным МВД, россияне нанесли семь ударов КАБами по территории областного центра и района. В результате вражеских атак пострадали 17 человек, из них один ребенок.

Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: Нацполиция

Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: Нацполиция

Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: Нацполиция

Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: Нацполиция

Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: Нацполиция

Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: ГСЧС 1/6 ​ 6

Кроме того, в городе повреждены 13 жилых домов, два учебных заведения и транспортные средства.

"На местах работали спасатели, полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования ОКХ Украины и другие профильные службы города", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения МВД

Напомним, около полуночи 23 сентября в Запорожье раздалось несколько мощных взрывов.

Незадолго стало известно, что россияне сбросили на город КАБы. Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура.