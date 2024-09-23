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Удар КАБ по Запорожью — количество пострадавших выросло

23 сентября 2024 10:42
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Запорожья 23 сентября — количество пострадавших возросло до 17 человек
Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: Нацполиция
Карина Приходько - Редактор

Российские оккупанты ночью 23 сентября нанесли семь ударов управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. В результате авиаударов пострадали 17 человек, среди них один ребенок. 

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в понедельник, 23 сентября.

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Последствия авиаударов по Запорожью

По данным МВД, россияне нанесли семь ударов КАБами по территории областного центра и района. В результате вражеских атак пострадали 17 человек, из них один ребенок.

  • Удар КАБ по Запорожью — количество пострадавших выросло - фото 1
    Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: Нацполиция
  • Удар КАБ по Запорожью — количество пострадавших выросло - фото 2
    Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: Нацполиция
  • Удар КАБ по Запорожью — количество пострадавших выросло - фото 3
    Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: Нацполиция
  • Удар КАБ по Запорожью — количество пострадавших выросло - фото 4
    Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: Нацполиция
  • Удар КАБ по Запорожью — количество пострадавших выросло - фото 5
    Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: Нацполиция
  • Удар КАБ по Запорожью — количество пострадавших выросло - фото 6
    Последствия авиаударов по Запорожью. Фото: ГСЧС
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Кроме того, в городе повреждены 13 жилых домов, два учебных заведения и транспортные средства.

"На местах работали спасатели, полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования ОКХ Украины и другие профильные службы города", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения МВД

Напомним, около полуночи 23 сентября в Запорожье раздалось несколько мощных взрывов.

Незадолго стало известно, что россияне сбросили на город КАБы. Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура.

МВД Запорожье обстрелы война в Украине авиабомба

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