Удар по Запоріжжю 24 вересня — Федоров розкрив наслідки обстрілів

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя вночі 24 вересня загинув один чоловік, ще дев'ятеро осіб отримали поранення, серед них є діти.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Федоров розповів, що внаслідок ворожих атак на Запоріжжя один чоловік загинув, дев'ять мешканців обласного центру отримали травми. У лікарні на ранок залишаються троє людей.

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp 1 / 7

"13-річна дівчинка та 14-річний хлопчик доставлені до медзакладу з контузією. Вони знаходилися недалеко від епіцентру вибуху та травмовані ударною хвилею. Прогноз лікарів сприятливий", — йдеться у повідомленні.

Крім того, очільник ОВА повідомив, що 83-річна жінка перебувала в будинку, в який влучила авіабомба. Вона отримала множинні осколкові поранення. Наразі постраждала в стабільному стані.

Нагадаємо, про атаку на обласний центр повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він заявив, що РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури.

Росіяни атакували Запоріжжя КАБами ще від ранку 23 вересня. Внаслідок ранкової атаки постражало 17 осіб.