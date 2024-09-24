Удар по Запорожью 24 сентября — Федоров раскрыл последствия обстрелов

Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов
В результате вражеских атак на Запорожье ночью 24 сентября погиб один человек, еще девять человек получили ранения, среди них есть дети.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Последствия обстрелов Запорожья
Федоров рассказал, что в результате вражеских атак на Запорожье один человек погиб, девять жителей областного центра получили травмы. В больнице на утро остаются три человека.
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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
-
Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
"13-летняя девочка и 14-летний мальчик доставлены в медучреждение с контузией. Они находились недалеко от эпицентра взрыва и травмированы ударной волной. Прогноз врачей благоприятный", — говорится в сообщении.
Кроме того, глава ОВА сообщил, что 83-летняя женщина находилась в доме, в который попала авиабомба. Она получила множественные осколочные ранения. Пострадавшая в стабильном состоянии.
Напомним, об атаке на областной центр сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров. Он заявил, что РФ атаковала объект критической инфраструктуры.
Россияне атаковали Запорожье КАБами еще с утра 23 сентября. В результате утренней атаки пострадало 17 человек.
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