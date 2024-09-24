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Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов

24 сентября 2024 11:23
Карина Приходько - Редактор
Удар по Запорожью 24 сентября — Федоров раскрыл последствия обстрелов
Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Карина Приходько - Редактор

В результате вражеских атак на Запорожье ночью 24 сентября погиб один человек, еще девять человек получили ранения, среди них есть дети. 

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Федоров рассказал, что в результате вражеских атак на Запорожье один человек погиб, девять жителей областного центра получили травмы. В больнице на утро остаются три человека.

  • Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов - фото 1
    Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов - фото 2
    Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов - фото 3
    Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов - фото 4
    Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов - фото 5
    Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов - фото 6
    Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов - фото 7
    Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
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"13-летняя девочка и 14-летний мальчик доставлены в медучреждение с контузией. Они находились недалеко от эпицентра взрыва и травмированы ударной волной. Прогноз врачей благоприятный", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что 83-летняя женщина находилась в доме, в который попала авиабомба. Она получила множественные осколочные ранения. Пострадавшая в стабильном состоянии.

Напомним, об атаке на областной центр сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров. Он заявил, что РФ атаковала объект критической инфраструктуры.

Россияне атаковали Запорожье КАБами еще с утра 23 сентября. В результате утренней атаки пострадало 17 человек.

Запорожье обстрелы Иван Федоров война в Украине жертвы ранение

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