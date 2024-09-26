Оккупанты 26 сентября атаковали Украину беспилотниками и ракетами — сколько целей сбили силы ПВО

Работа сил ПВО. Фото: Воздушное командование "Юг"

Российские захватчики в ночь на 26 сентября атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Противник атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа, Одесскую — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Оккупанты также атаковали страну 78 ударными беспилотниками типа Shahed.

К отражению воздушного нападения РФ привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала). Один — вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", — говорится в сообщении.

Количество сбитых российских целей. Фото: t.me/kpszsu

ПВО работала в следующих областях:

Днепропетровской;

Харьковской;

Киевской;

Черкасской;

Кировоградской;

Винницкой;

Хмельницкий;

Ивано-Франковский;

Сумской;

Полтавской;

Николаевской;

Одесской;

Херсонской;

Харьковской.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в ночь на 26 сентября атаковали Прикарпатье. В результате обстрела центральная часть Ивано-Франковска осталась без света.

Также захватчики атаковали Киев. Для очередного обстрела захватчики использовали ударные беспилотники типа Shahed.