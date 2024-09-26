Оккупанты 26 сентября атаковали Украину беспилотниками и ракетами — сколько целей сбили силы ПВО

Ночная атака оккупантов — в Воздушных силах назвали количество сбитых целей
Российские захватчики в ночь на 26 сентября атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночная атака россиян
Противник атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа, Одесскую — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Оккупанты также атаковали страну 78 ударными беспилотниками типа Shahed.
К отражению воздушного нападения РФ привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала). Один — вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", — говорится в сообщении.
ПВО работала в следующих областях:
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Киевской;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Винницкой;
- Хмельницкий;
- Ивано-Франковский;
- Сумской;
- Полтавской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Херсонской;
- Харьковской.
Напомним, оккупанты в ночь на 26 сентября атаковали Прикарпатье. В результате обстрела центральная часть Ивано-Франковска осталась без света.
Также захватчики атаковали Киев. Для очередного обстрела захватчики использовали ударные беспилотники типа Shahed.
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