Взрывы в Херсоне 26 сентября — угроза ракетного удара

В Херсоне прогремели мощные взрывы
Взрывы в Херсоне раздались утром 26 сентября. Украинцев предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.
Взрывы в Херсоне 26 сентября
Утром около 10:00 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К — носителя аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Незадолго в нескольких городах прогремели взрывы, в том числе и в Херсоне.
Пока местные власти не комментировали взрывы в городе.
Напомним, сегодня утром во время воздушной тревоги взрывы также раздавались в Киеве и Хмельницкой области.
Кроме того, россияне атаковали Украину в ночь на 26 сентября. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.
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