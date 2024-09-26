Взрывы в Херсоне 26 сентября — угроза ракетного удара

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Херсоне раздались утром 26 сентября. Украинцев предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.

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Взрывы в Херсоне 26 сентября

Утром около 10:00 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К — носителя аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Скриншот сообщения Воздушных сил

Воздушная тревога в Украине 26 сентября. Фото: alerts.in.ua

Незадолго в нескольких городах прогремели взрывы, в том числе и в Херсоне.

Скриншот сообщения Общественного

Пока местные власти не комментировали взрывы в городе.

Напомним, сегодня утром во время воздушной тревоги взрывы также раздавались в Киеве и Хмельницкой области.

Кроме того, россияне атаковали Украину в ночь на 26 сентября. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.