Повторные взрывы в Хмельницкой области 26 сентября — РФ выпустила ракеты

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Хмельницкой области раздались во второй раз за день 26 сентября. Россияне выпустили на регион еще две ракеты "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Повторные взрывы в Хмельницкой области 26 сентября

Около 10:48 во всех областях Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета российского ракетоносителя МиГ-31К.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Незадолго в Воздушных силах предупредили о пусках российских ракет на западные регионы Украины. В частности, два "Кинжала" двигались в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.

Скриншот сообщений Воздушных сил

Уже через несколько минут мониторинговые каналы сообщили о взрыве в Староконстантинове.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Напомним, сегодня в Староконстантинове в Хмельницкой области уже раздавались взрывы. Тогда Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе удара "Кинжалами".

Кроме того, во время первой масштабной воздушной тревоги по всей Украине взрывы раздавались в Киеве и Херсоне.