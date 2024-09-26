Повторные взрывы в Хмельницкой области 26 сентября — РФ выпустила ракеты

В Хмельницкой области повторные взрывы — в небе вражеские ракеты
Взрывы в Хмельницкой области раздались во второй раз за день 26 сентября. Россияне выпустили на регион еще две ракеты "Кинжал".
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Повторные взрывы в Хмельницкой области 26 сентября
Около 10:48 во всех областях Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета российского ракетоносителя МиГ-31К.
Незадолго в Воздушных силах предупредили о пусках российских ракет на западные регионы Украины. В частности, два "Кинжала" двигались в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.
Уже через несколько минут мониторинговые каналы сообщили о взрыве в Староконстантинове.
Напомним, сегодня в Староконстантинове в Хмельницкой области уже раздавались взрывы. Тогда Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе удара "Кинжалами".
Кроме того, во время первой масштабной воздушной тревоги по всей Украине взрывы раздавались в Киеве и Херсоне.
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