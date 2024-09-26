Обстрел Хмельницкой области 26 сентября — в регионе есть повреждения

Последствия удара по объекту инфраструктуры. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российские оккупанты во время воздушной тревоги повредили жилые здания в Хмельницкой области. Кроме того, состоялись ракетные атаки по объектам инфраструктуры региона.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в четверг, 26 сентября.

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Тюрин рассказал, что во время воздушной тревоги силы ПВО сбили два "шахеда" в области. По информации на этот час, обращений по поводу травмированных или погибших не поступало.

"Вместе с тем, в результате атаки РФ было повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения области. На место происшествия выехали все соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что также произошли ракетные атаки по объектам инфраструктуры области. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Скриншот сообщения Сергея Тюрина

Напомним, 26 сентября взрывы раздавались в Староконстантинове в Хмельницкой области. Тогда Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе удара "Кинжалами". Вражеские ракеты летели на область в несколько волн.