Обстрел Херсонской области — оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото архивное: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Херсонскую область. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в пятницу, 27 сентября.

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Под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Одрадокаменка, Тягинка, Веселое, Казацкое, Томина Балка, Костырка, Велетенское, Новодмитровка, Новоалександровка, Широкая Балка, Софиевка, Змиевка, Новорайск, Берислав, Антоновка, Нововоронцовка, Белозерка, Приднепровское, Садовое, Новотягинка, Архангельское, Бургунка и город Херсон.

Оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры, образовательное учреждение и жилые кварталы. Противник также повредил хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику, автомобиль "скорой" и частные авто.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 19 — получили ранения", — добавил Прокудин.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты 25 сентября обстреляли разным типом вооружения, в частности, управляемыми авиационными бомбами 25 населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате атак врага погибли два человека, еще 14 — получили ранения.

Также в ночь на 26 сентября российские захватчики атаковали Украину ударными дронами и управляемыми авиационными ракетами. ПВО сбила четыре ракеты и 66 "шахедов".