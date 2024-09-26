Обстріли Херсонської області 26 вересня — росіяни били по області КАБами

Наслідки обстрілу Херсонщини. Архівне фото: t.me/olexandrprokudin

Російські окупаційні війська упродовж останньої доби обстріляли різним типом озброєння, зокрема, керованими авіаційними бомбами 25 населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок атак ворога загинуло двоє людей, ще 14 — отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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За словами Мрочка, окупанти за останню добу вдарили по Херсонській міській територіальній громаді десять разів. Пошкодження зафіксували у Херсоні, Антонівці, Зимівнику, Комишанах.

Зокрема, пошкоджено п'ять багатоповерхівок, чотири приватних будинки та цивільне авто.

Окрім того, протягом минулої доби росіяни атакували громаду з авіації. Так, два КАБи були випущені на Херсон, два — в район Зеленівки, два — в район Наддніпрянського, два — на Антонівку і ще два — на Садове.

"В одному з тамтешніх садових товариств внаслідок авіаудару отримали поранення двоє людей — 78-річна жінка і 82-річний чоловік. Зараз вони у лікарні", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Романа Мрочка

Водночас Прокудін розповів, що упродовж минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилося 25 населених пунктів області та місто Херсон.

"Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та медичні установи, сільгосппідприємства та магазини; житлові квартали населених пунктів області, зокрема дев'ять багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Також окупанти пошкодили стільникову вежу, газогін, складське приміщення, гаражі, сільгосптехніку, службовий та приватні автомобілі", — сказав очільник ОВА.

За його словами, через російську агресію дві людини загинули, ще 14 — дістали поранення.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та керовані авіаційними ракетами. ППО збила чотири ракети та 66 "шахедів".

Зокрема, під ударом опинилось Прикарпаття. Внаслідок обстрілу центральна частина Івано-Франківська залишилася без світла. Також загарбники атакували Київ.